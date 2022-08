Abrogare parzialmente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Abrogare parzialmente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Bouteflika. per migliorare la situazione, il rais si impegna ad abrogare parzialmente lo stato di emergenza in vigore da 19 anni, ma rifiuta di lasciare...

Contratto individuale rispetto al ccnl, il ccnl rispetto alla legge) possa derogare a quella superiore solo in senso più favorevole ai lavoratori (cosiddetta...