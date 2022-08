Versato in gran quantità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Versato in gran quantità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PROFUSO

Significato/Curiosita : Versato in gran quantita

Salvatore, la cattedrale di sant'isacco e la chiesa del salvatore sul sangue versato, impressionanti fortificazioni come il cremlino di mosca e la fortezza...

Altri significati, vedi patrioti (disambigua). il patriottismo è l'impegno profuso in nome della patria, in genere uno stato-nazione, ma anche una regione... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 10 agosto 2022

