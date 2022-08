Veniva usato per macinare il grano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Veniva usato per macinare il grano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MULINO

Significato/Curiosita : Veniva usato per macinare il grano

Che ben presto imparò a macinare, impastare con acqua, cuocere e, durante il medioevo italiano, seccarne il prodotto al sole, per poterlo conservare più...

Alcuni mulini antichi per motivi turistici o culturali. mulino ad acqua mulino natante o mulino fluviale mulino a marea mulino a vento mulino elettrico... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 10 agosto 2022

