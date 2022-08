Si usano tenendole con tre dita - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si usano tenendole con tre dita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MATITE

Significato/Curiosita : Si usano tenendole con tre dita

L'organo prensile che si trova all'estremità distale dell'arto superiore, collegato a questo tramite il polso. comprende cinque dita, che costituiscono la...

Toscana permane la dicitura "lapis" per indicare le matite comuni in grafite. la maggioranza delle matite prodotte negli usa in età contemporanea è di colore... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 10 agosto 2022

Altre definizioni con usano; tenendole; dita; Lo usano i cantanti per amplificare la voce; Li usano i vetrai; Si usano con certi individui; Si usano sul ghiaccio; Una proposta di vendita o di acquisto; Spedita ... come una giornalista; Sono addette alla vendita ; Improvvisa e momentanea perdita di coscienza;