Lo usano i cantanti per amplificare la voce - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo usano i cantanti per amplificare la voce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MICROFONO

Significato/Curiosita : Lo usano i cantanti per amplificare la voce

Riescono a scegliere quali armonici amplificare, in modo da poter eseguire melodie precise. questo utilizzo della voce è presente in diverse culture del...

Del microfono a condensatore sono: conferenze, televisione (microfoni lavalier e capsule per radiomicrofoni), traduzioni simultanee ecc. il microfono lavalier... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 10 agosto 2022

