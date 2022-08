Una causa dei movimenti franosi in montagna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una causa dei movimenti franosi in montagna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : DIBOSCAMENTO

Significato/Curiosita : Una causa dei movimenti franosi in montagna

Fenomeni franosi che interessano i pendii in profondità, tali movimenti sono controllati dalla gravità. i fattori o le cause che producono una frana o...

Il termine diboscamento (o pi√Ļ comunemente disboscamento, anche deforestazione), indica l'eliminazione della vegetazione arborea in un'area boschiva o... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoled√¨ 10 agosto 2022

Altre definizioni con causa; movimenti; franosi; montagna; Ispessimento della cute nasale che causa deformità; causa forti crisi nei tossicodipendenti; Piccolo errore causa to da distrazione; Così è detto il coma causa to dall abuso di alcool; I movimenti medievali in dissidio con la Chiesa; Causa movimenti involontari; Misura movimenti sismici; Laboratorio che rileva movimenti tellurici; Una località turistica abruzzese di montagna ; Piccolo corso d acqua di montagna ; montagna boliviana che ha ispirato un gruppo folk; Sono suggestivi quelli della montagna ; Cerca nelle Definizioni