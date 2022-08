Una carta nefasta del gioco televisivo di qualche anno fa La zingara - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una carta nefasta del gioco televisivo di qualche anno fa La zingara. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : LA LUNA NERA

Significato/Curiosita : Una carta nefasta del gioco televisivo di qualche anno fa la zingara

Principale del gioco sonic unleashed. secondo gli studi del professor pickle, il mondo era già stato frantumato una volta più di mille anni fa e dark gaia...

luna nera è una serie televisiva italiana del 2020, distribuita da netflix, basata sulla trilogia di romanzi le città perdute di tiziana triana. netflix... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 10 agosto 2022

Altre definizioni con carta; nefasta; gioco; televisivo; qualche; anno; zingara; Copiare con la carta carbone; Dea carta ginese; Inchiostro usato in passato per riprodurre uno scritto su un altro foglio di carta ; __ Barca, grande generale carta ginese; Una nefasta ritirata italiana del 1917; nefasta , fatale; __ On-Line, distributore del videogioco Half-Life; Un seme delle carte da gioco napoletane; gioco enigmistico che unisce cane, etica e cantica; Il gioco detto tavola reale; Indica la percentuale di spettatori sintonizzati su un canale televisivo ; La Lilli del giornalismo televisivo ; Sigla del notiziario televisivo ; L Oscar televisivo statunitense; Mancano sia a qualche persona che a certi pattini; Che aumenta in qualche misura; Guardia o poliziotto di qualche secolo fa; Si fa acquistando qualche tipo di merce; Quando hanno fame si dà loro da bere; In auto si fanno quelle a U; Gli sport che si fanno con il cavallo; Vanno allacciate al decollo; L opera di Bizet con protagonista una zingara ; La zingara di Per chi suona la campana; zingara ; La zingara madre di Corto Maltese; Cerca nelle Definizioni