Uccise Pentesilea, regina delle Amazzoni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uccise Pentesilea, regina delle Amazzoni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ACHILLE

Significato/Curiosita : Uccise pentesilea, regina delle amazzoni

Greca. fu una regina delle amazzoni. compare nei miti di eracle e di teseo e le sue gesta spesso s'incrociano con quelle di altre due amazzoni (ippolita e...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi achille (disambigua). achille (in greco antico: e, achilléus; in latino: achilles, -is)... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 10 agosto 2022

Altre definizioni con uccise; pentesilea; regina; delle; amazzoni; uccise Egisto; Il biblico generale che uccise Abner; L anarchico Gaetano che uccise Umberto I; Imperatore che uccise Poppea con un calcio; Maria I regina di Scozia e cugina di Elisabetta I; Fu regina dei longobardi; Hanno una regina in cella; La città della Siria di cui Zenobia era regina ; I greci le consideravano le ninfe delle paludi; Divisioni all interno delle comunità; Insetto che danneggia le radici delle verdure; Pianta delle Cariofillacee; Il fiume delle amazzoni ; Carnivoro amazzoni co con le pinne; Cetaceo amazzoni co; Vi scorre il Rio delle amazzoni ; Cerca nelle Definizioni