Studia l applicazione dell elettronica agli aerei e ai missili - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Studia l applicazione dell elettronica agli aerei e ai missili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : AVIONICA

Significato/Curiosita : Studia l applicazione dell elettronica agli aerei e ai missili

Producevano aerei da caccia. entrambe le aziende volevano entrare nel nuovo mercato dei missili. la douglas spostò la produzione dei razzi e missili aria-aria...

avionica sono gli apparati installati sui velivoli militari, dove le missioni da compiere sono affidate in modo inscindibile a componenti di avionica... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 10 agosto 2022

