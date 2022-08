Spettacolo di danza come Il Lago dei Cigni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Spettacolo di danza come Il Lago dei Cigni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : BALLETTO

Significato/Curiosita : Spettacolo di danza come il lago dei cigni

il lago dei cigni (in russo, ´ ´, lebedínoye ózero) è uno dei più famosi e acclamati balletti del xix secolo, musicato da pëtr il'ic cajkovskij...

il balletto è un...

