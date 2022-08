Sono le parole di qualcun altro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono le parole di qualcun altro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CITAZIONE

Significato/Curiosita : Sono le parole di qualcun altro

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi citazione (disambigua). una citazione è la ripetizione di un'espressione che viene riportata in... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 10 agosto 2022

