Sono famosi quelli di Riace - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono famosi quelli di Riace. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : BRONZI

Significato/Curiosita : Sono famosi quelli di riace

I bronzi di riace sono due statue di bronzo di provenienza greca databili al v secolo a.c. pervenute in eccezionale stato di conservazione. le due statue...

