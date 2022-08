Un sito archeologico milanese nei pressi di porta Ticinese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un sito archeologico milanese nei pressi di porta Ticinese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 19 lettere : COLONNE DI SAN LORENZO

Significato/Curiosita : Un sito archeologico milanese nei pressi di porta ticinese

La darsena è un bacino acqueo artificiale situato a milano nei pressi di porta ticinese che è stato utilizzato per l'ormeggio, il rimessaggio delle imbarcazioni...

181031°e45.458245; 9.181031 le colonne di san lorenzo sono un'antica costruzione di epoca tardo romana di milano situate di fronte alla basilica omonima... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 10 agosto 2022

