Sigla del Servizio sanitario nazionale - Cruciverba

Soluzione 3 lettere : SSN

Significato/Curiosita : Sigla del servizio sanitario nazionale

Ricetta del servizio sanitario nazionale, o ricetta ssn (a volte definito come ricettario) è una ricetta medica rilasciata da un medico dipendente del servizio...

Superficie-superficie imbarcato ssn – codice aeroportuale iata della base aerea sinchorni di seul (corea del sud) ssn – codice iso 639-3 della lingua... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 10 agosto 2022

Altre definizioni con sigla; servizio; sanitario; nazionale; La città dei Sassi sigla ; La Reggio del Sud sigla ; Sistema per TV a colori sigla ; sigla del notiziario televisivo; Ricevono un servizio e pagano un canone; Un servizio non più obbligatorio; Chi in passato ha prestato servizio nell esercito; Chi usufruisce di un certo servizio ; Materiale sanitario dei guanti monouso; Perito sanitario della Polizia; sanitario presente in molti bagni italiani; sanitario nel quale lavarsi le mani e il viso; Enzo indimenticato CT della nazionale Azzurra; Barbara __, attaccante della nazionale di calcio; Multinazionale di confezioni alimentari; SSN: Servizio __ nazionale ;