Servono ai tavoli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Servono ai tavoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CAMERIERI

Significato/Curiosita : Servono ai tavoli

Consumati al banco, ma moltissime tavole calde offrono anche tavoli. oltre ai servizi offerti da un bar "tradizionale", la tavola calda permette di pranzare...

Cinematografo. (en) camerieri, su internet movie database, imdb.com. (en) camerieri, su allmovie, all media network. (en, es) camerieri, su filmaffinity... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 10 agosto 2022

Altre definizioni con servono; tavoli; servono a evitare che il bucato steso scivoli via; servono al miope; servono per volare; servono a non sporcare i vestiti mentre si cucina; Il tavoli ere di un gioco simile agli scacchi; Le lampade che sovrastano i tavoli operatori; Locale con sgabelli e tavoli ni; tavoli no da soggiorno; Cerca nelle Definizioni