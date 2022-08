La scienza che studia la vita - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La scienza che studia la vita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : BIOLOGIA

Significato/Curiosita : La scienza che studia la vita

Le scienze naturali sono quella branca delle scienze che studia la vita (animale e vegetale) e gli aspetti fisici e chimici della terra e dell'universo...

Scientifica. le sottodiscipline della biologia sono definite dall'approccio d'indagine e dal tipo di sistema studiato: la biologia teorica utilizza metodi matematici... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 10 agosto 2022

