Un rinomato vino rosso del Veneto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un rinomato vino rosso del Veneto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : RABOSO

Significato/Curiosita : Un rinomato vino rosso del veneto

Brunello di montalcino è un vino rosso a denominazione di origine controllata e garantita (docg) prodotto in toscana, nel territorio del comune di montalcino...

raboso (disambigua). con il nome raboso (maschile) si identificano due vitigni autoctoni a bacca nera dell'area del piave (raboso friulano e raboso veronese)... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 10 agosto 2022

