Ricorda un antico romanzo latino d autore ignoto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ricorda un antico romanzo latino d autore ignoto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 15 lettere : APOLLONIO DI TIRO

Significato/Curiosita : Ricorda un antico romanzo latino d autore ignoto

Perché ci sia sempre un'ala nel tuo nome". fu d'annunzio a coniare il termine milite ignoto (dal latino miles ignotus, cioè "soldato sconosciuto") e,...

apollonio di tiro (tiro, i secolo a.c. – ...) è stato un filosofo greco antico. strabone riferisce che apollonio scrisse un pa t p s... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 10 agosto 2022

