Rettili come i ramarri - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : SAURI

Significato/Curiosita : Rettili come i ramarri

Repentino del ramarro fra le piante inferiori (onde allontanarsi) può generare un leggero spavento. i ramarri sono animali territoriali. i maschi lottano...

(disambigua). le lucertole (lacertilia günther, 1867), anche noti come sauri (sauria), sono un sottordine obsoleto perché parafiletico di rettili appartenenti... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 10 agosto 2022

Altre definizioni con rettili; come; ramarri; rettili : eterotermi = Mammiferi : x; Enormi rettili preistorici; Famiglia di rettili come l iguana e il camaleonte; rettili che in caso di necessità perdono la coda; Vermi come le tenie; Rosso come uno degli ibis; Eccezzziunale... come diceva Diego Abatantuono; È più famoso come Superman; Così sono i ramarri ; Cerca nelle Definizioni