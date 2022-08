Rete per la cattura di grossi pesci di mare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rete per la cattura di grossi pesci di mare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SPADARA

Significato/Curiosita : Rete per la cattura di grossi pesci di mare

Correnti. le reti derivanti sono in genere utilizzate per la cattura di pesci pelagici, spesso in alto mare, mentre quelle fisse sono gli attrezzi più utilizzati...

Le spadare sono un tipo di rete pelagica derivante utilizzata per la pesca al pesce spada il cui uso, dichiarato illegale in gran parte dei paesi, è tutt'oggi... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 10 agosto 2022

