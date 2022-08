Resta dopo un taglio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Resta dopo un taglio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MONCONE

Significato/Curiosita : Resta dopo un taglio

Paziente resta sveglia e cosciente durante l'intervento e può partecipare con consapevolezza alla nascita del suo bambino. la storia del taglio cesareo...

Il perno moncone è una protesi dentaria fissa utilizzata in odontoiatria per la ricostruzione completa di una corona in seguito a devitalizzazione di... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 10 agosto 2022

Fatto deviare dall itinerario presta bilito; Voci dalla foresta ; L uliveto in cui fu arresta to Gesù; Cresta lineare di un rilievo montuoso; Lo è di Cavour scritto dopo conte; Vengono per importanza subito dopo i protagonisti; dopo il post che è dopo il messaggio; Permette al caucciù di ritornare allo stato originario dopo una compressione; Così è detto un insidioso dettaglio legale; taglio di manica sportiva; Mezzo ritaglio ; taglio di carne che deriva dal dorso dell animale;