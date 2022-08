Rende gialla la pelle - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rende gialla la pelle. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

I semi e il succo del cetriolo per "far bella la pelle". è indicato per ammorbidire e idratare la pelle che tende ad assumere una maggiore elasticità...

Bilirubina nel sangue. affinché l'ittero sia visibile il livello di bilirubina deve superare 2,5 mg/dl. un ittero lieve (sub-ittero), osservabile esaminando...