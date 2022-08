Relativo al trasporto via mare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Relativo al trasporto via mare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MARITTIMO

Significato/Curiosita : Relativo al trasporto via mare

Per trasporto navale o trasporto marittimo si intende tutto quell'insieme di uomini, strumenti, idee e tecniche che consentono il trasporto di persone...

Per marittimo (più formalmente lavoratore marittimo o personale marittimo per indicare l'appartenenza alla categoria; in lingua inglese: mariner o seafarer)... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 10 agosto 2022

