Quella pedonale è nel centro delle grandi città - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quella pedonale è nel centro delle grandi città. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ISOLA

Significato/Curiosita : Quella pedonale e nel centro delle grandi citta

Parcheggi scambiatori. l'isola pedonale del centro di copenaghen è una delle più grandi e antiche: le strade del centro della capitale danese sono state...

Vedi isola (disambigua) o isole (disambigua). un'isola (dal latino insula) è una porzione di terra interamente circondata dall'acqua. un'isola può trovarsi... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 10 agosto 2022

Altre definizioni con quella; pedonale; centro; delle; grandi; città; Nell ippodromo c è quella d arrivo; quella vertebrale ci fa stare in piedi; quella interinale aiuta a trovare lavoro; quella di Atene è stata dipinta da Raffaello; IL Quella pedonale è in centro città; Quella pedonale è in centro; È spesso isola pedonale ; La pedonale è in centro; Un centro benessere di origini turche; centro industriale del Pas-de-Calais; Il centro di Lugo; Italiani del centro ; Diramazione sotterranea delle radici di un albero; È addetto alla pulizia delle finestre; Uccise Pentesilea, regina delle Amazzoni; I greci le consideravano le ninfe delle paludi; Il più piccolo dei grandi Laghi in Nord America; Lo è la voglia quand è grandi ssima; grandi macchine da stampa; Nei grandi uffici indirizza il pubblico; città andalusa; città sul Gange; Prima città scozzese per popolazione; città francese; Cerca nelle Definizioni