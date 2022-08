Quando hanno fame si dà loro da bere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quando hanno fame si dà loro da bere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : LATTANTI

Significato/Curiosita : Quando hanno fame si da loro da bere

Il paradiso solo per aver dato da bere - riempiendo una sua scarpa con dell'acqua - a un cane che stava morendo di fame. e, al contrario, una donna fu...

Europea per la sicurezza alimentare ha indicato che, fatta eccezione per i lattanti, l’assunzione di 300 mg/giorno di nicotinamide riboside cloruro mediante... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 10 agosto 2022

