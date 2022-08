Proprie dei somari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Proprie dei somari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ASININE

Significato/Curiosita : Proprie dei somari

Il palio dei somari di torrita di siena, in provincia di siena, si corre ogni anno la domenica seguente il 19 marzo (o il 19 marzo stesso se cade di domenica)...

Stabilisce che le razze asinine autoctone italiane riconosciute ed ammesse al disciplinare del registro anagrafico delle razze asinine sono otto. secondo la... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 10 agosto 2022

Altre definizioni con proprie; somari; proprie tà di ciò che reca vantaggio o giovamento; Ritornati al legittimo proprie tario; Comproprie tario di una nave mercantile; proprie tari assoluti; 3 come i somari in una canzone di Franco e Ciccio; Diventate Come somari ; Conduttore di somari ; Conduttori di somari ; Cerca nelle Definizioni