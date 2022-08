Si portano ai polsi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si portano ai polsi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : BRACCIALETTI

Significato/Curiosita : Si portano ai polsi

Pietrangeli, "giubilato" dai giocatori. è un incarico da far tremare le vene e i polsi a chiunque, visto il curriculum del suo predecessore e lo spazio ritagliato...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi braccialetti rossi (disambigua). braccialetti rossi è una serie televisiva andata in onda su rai 1... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 10 agosto 2022

Altre definizioni con portano; polsi; Le portano meno donne d una volta; La comportano le sventure; Non sopportano le donne; Non sopportano l alcool; Contraddistinguono i polsi ni eleganti; Giubbotto corto con elastico in vita e ai polsi ; Strumenti per bloccare i polsi ; Si mettono ai polsi ; Cerca nelle Definizioni