Più erano, più incidevano sulla bolletta del telefono - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Più erano, più incidevano sulla bolletta del telefono. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SCATTI

Significato/Curiosita : Piu erano, piu incidevano sulla bolletta del telefono

Montenegro. (en) scatti rubati, su internet movie database, imdb.com. (en) scatti rubati, su allmovie, all media network. (en) scatti rubati, su rotten... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 10 agosto 2022

Altre definizioni con erano; incidevano; sulla; bolletta; telefono; Polis greca i cui cittadini erano soldati valorosi; Sperano che un galleggiante affondi; erano 40 in una storia de Le Mille e Una Notte; Così erano i calzari di Mercurio; Fu inventata dai Sumeri che incidevano argilla; La pinna sulla schiena; Il poema omerico sulla guerra di Troia; Volò sulla Vostok 1; Si usano sulla neve e sull acqua; Doppie nella bolletta ; Sono in bolletta ; Doppie in bolletta ; Sono uguali nella bolletta ; Tremare come un telefono in modalità silenziosa; Quella del telefono si avvicina all orecchio; Lo scozzese che contese a Meucci l invenzione del telefono ; L alieno di telefono casa; Cerca nelle Definizioni