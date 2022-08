Piega, corrugamento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piega, corrugamento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : GRINZA

Significato/Curiosita : Piega, corrugamento

E consolidate formazioni geologiche che funzionarono da ostacolo al corrugamento verificatosi sul finire del mesozoico e nel cenozoico. il moto di sollevamento...

Falso colpo con grinza, attira tracy in una trappola mortale in un magazzino, ma il detective viene salvato dal blank, che uccide grinza sul posto. desideroso... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 10 agosto 2022

