Il piatto al poker - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il piatto al poker. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Il piatto al poker

il poker (raro pocher) è una famiglia di giochi di carte nella quale alcune modalità di gioco sono classificabili come gioco d'azzardo, altre come poker...

Pol pot ( ; in lingua khmer), pseudonimo di saloth sâr ( ; prek sbauv, 19 maggio 1925 – anlong veng, 15 aprile 1998), è stato un rivoluzionario...