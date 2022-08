Per i Romani erano i periodi nei quali non si potevano tenere comizi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Per i Romani erano i periodi nei quali non si potevano tenere comizi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : GIORNI NEFASTI

Significato/Curiosita : Per i romani erano i periodi nei quali non si potevano tenere comizi

Condizioni di parità coi cittadini romani, e quindi di votare (ius suffragii) nei comizi elettorali. alle città i cui abitanti godevano del ius latii...

Erano i giorni dell'anno in cui, nell'antica roma, era possibile trattare gli affari pubblici e privati; ad essi erano contrapposti i giorni nefasti, dies... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 10 agosto 2022

Altre definizioni con romani; erano; periodi; quali; potevano; tenere; comizi; Il più a sud dei sette colli romani ; La Demetra dei romani ; Lasciò in eredità ai romani il regno di Pergamo; Tra la romani a e la Grecia; Più erano , più incidevano sulla bolletta del telefono; Polis greca i cui cittadini erano soldati valorosi; Sperano che un galleggiante affondi; erano 40 in una storia de Le Mille e Una Notte; Vengono periodi camente inventariate; La tavola periodi ca raccoglie quelli chimici; Importanti periodi geologici; Un fiume... periodi co; La quali tà di chi è attento a non correre rischi; Uno degli squali più pericolosi per l uomo; Un oggetto non quali ficato; La si promette nelle uova pasquali ; potevano provocare i duelli; Piccolo astuccio per contenere aghi e spilli; Permettono di ottenere frutti fuori stagione; Contenere le richieste; Consente ai conoscenti di mantenere le distanze; Cerca nelle Definizioni