Ha per capitale Nouakchott - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha per capitale Nouakchott. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : MAURITANIA

Significato/Curiosita : Ha per capitale nouakchott

nouakchott (in arabo: , nuwakshu) è la capitale e la principale città della mauritania. è situata sulla costa atlantica del deserto del sahara...

11°w21; -11 la mauritania (berbero: cengi o agawej o agawec, arabo: o ), ufficialmente repubblica islamica della mauritania (in arabo: ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 10 agosto 2022

Altre definizioni con capitale; nouakchott; Un tifoso della capitale ; La sua capitale è Hanoi; La capitale del Brasile; Città belga capitale del commercio dei diamanti; Gli Africani di nouakchott ; Abitano lo stato africano con capitale nouakchott ; Cerca nelle Definizioni