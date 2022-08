Un paragrafo del contratto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un paragrafo del contratto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Un paragrafo del contratto

Presente paragrafo si parla di vendita ma, essendo il contratto di "compravendita", vale anche per la simmetrica fase di acquisto. è il contratto che ha...

clausola – nella letteratura latina medievale e in particolare nella prosa ritmica, parte finale del colon clausola (in inglese clause) – in linguistica...