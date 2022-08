L orco verde dei film che sposa la principessa Fiona - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L orco verde dei film che sposa la principessa Fiona. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SHREK

Significato/Curiosita : L orco verde dei film che sposa la principessa fiona

Scelto per la conservazione nel national film registry della biblioteca del congresso degli stati uniti. shrek è un imponente orco verde che vive in solitudine...

shrek è un film d'animazione del 2001 diretto da andrew adamson e vicky jenson, basato sulla fiaba omonima del 1990 di william steig. il film è anche... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 10 agosto 2022

