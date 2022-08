Olio consacrato usato nel rito del battesimo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Olio consacrato usato nel rito del battesimo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 6 lettere : CRISMA

Significato/Curiosita : Olio consacrato usato nel rito del battesimo

È l'olio misto a profumo che viene utilizzato nei sacramenti del battesimo, della confermazione e dell'ordine. in modo simile il crisma viene usato nelle...

Il crisma è l'olio misto a profumo che viene utilizzato nei sacramenti del battesimo, della confermazione e dell'ordine. in modo simile il crisma viene... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 10 agosto 2022

