Nasce dal monte Nevoso - Cruciverba

Nasce dal monte nevoso

Giulie, mentre verso sud-est è possibile scorgere la cima del monte nevoso, da cui nasce il fiume timavo. a sud di esso scorre la strada europea e70, che...

Il timavo o recca (timavus in latino, reka o timava o timav in sloveno, timava in croato, timâf in friulano) è un fiume che scorre tra croazia, slovenia...