Moneta iraniana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Moneta iraniana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : RIAL

Significato/Curiosita : Moneta iraniana

Società iraniana khoshgovar al fine di ottenere un chiarimento sulla natura del loro rapporto con la società statunitense coca-cola. la società iraniana paga...

La rial è stata una scuderia di formula 1 attiva nelle stagioni 1988 e 1989 fondata da gunther schmidt, già titolare della scuderia ats. come la precedente... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 10 agosto 2022

Altre definizioni con moneta; iraniana; La moneta stampata dalla Bank of England; Una moneta come il bitcoin; Nel portafoglio pesa meno della moneta ; moneta di scarso valore macchia; Antica città iraniana al confine con l Azerbaigian; Antica capitale iraniana ; La capitale iraniana ; Città iraniana nota per i tappeti; Cerca nelle Definizioni