Un modo molto brusco per dire di no - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : NISBA

Significato/Curiosita : Un modo molto brusco per dire di no

Solo "far (di) meno l'arrogante / non fare tanto l'arrogante". modo di dire analogo è "abbassare le ali". a bizzeffe dall'arabo bizzaf, "molto". in grande...

La nisba (in arabo: ) indica il luogo di appartenenza o di provenienza geografica nell'onomastica araba. il luogo può essere reale o simbolico, recente... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 10 agosto 2022

