Si misura in volt V - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : TENSIONE

in fisica l'elettronvolt o volt-elettrone (simbolo ev) è un'unità di misura dell'energia, molto usata in ambito atomico e subatomico. viene definito come...

tensione – in fisica, forza esercitata su una unità di superficie tensione – causa fisica che spinge le cariche elettriche tensione – in chimica, reazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 10 agosto 2022

