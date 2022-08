Marion __, premiata con l Oscar per La vie en rose - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Marion __, premiata con l Oscar per La vie en rose. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : COTILLARD

Significato/Curiosita : Marion __, premiata con l oscar per la vie en rose

Della cantante édith piaf in la vie en rose le ha valso, tra gli altri riconoscimenti, l'oscar alla miglior attrice (il primo per un'interpretazione in lingua...

Marion cotillard (ipa: [ma.j~ k.ti.ja]; parigi, 30 settembre 1975) è un'attrice, modella e cantante francese, vincitrice dell'oscar alla miglior attrice... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 10 agosto 2022

