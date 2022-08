Località che dà il nome a una varietà di aglio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Località che dà il nome a una varietà di aglio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : VESSALICO

Significato/Curiosita : Localita che da il nome a una varieta di aglio

il salame è un tipo di salume insaccato, crudo e stagionato, ottenuto a partire da una miscela di macinato di carne e grasso. il nome deriva dall'operazione...

vessàlico (vesarco in ligure) è un comune italiano di 263 abitanti della provincia di imperia in liguria. il borgo di vessalico è ubicato nella media... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 10 agosto 2022

