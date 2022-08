Indica la trasmissione Tv nel corso del suo svolgimento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Indica la trasmissione Tv nel corso del suo svolgimento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : PRESA DIRETTA

Significato/Curiosita : Indica la trasmissione tv nel corso del suo svolgimento

Contestualmente allo svolgimento della riunione del g8. durante la riunione dei capi di governo degli otto maggiori paesi industrializzati svoltasi nel capoluogo...

presa diretta – in ambito cinematografico, la acquisizione in contemporanea di audio e video. presa diretta – tipo di cambio meccanico, costituito dalla... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 10 agosto 2022

