Indica la percentuale di spettatori sintonizzati su un canale televisivo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Indica la percentuale di spettatori sintonizzati su un canale televisivo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SHARE

Significato/Curiosita : Indica la percentuale di spettatori sintonizzati su un canale televisivo

È definibile come la sequenza temporale dei messaggi offerta dall'emittente a tutti i possessori dell'apparecchio sintonizzati su una data frequenza»...

share (dal verbo inglese to share, "dividere", "condividere") può indicare: share – cortometraggio del 2015 diretto da pippa bianco share – film del 2019... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 10 agosto 2022

Altre definizioni con indica; percentuale; spettatori; sintonizzati; canale; televisivo; Un parametro che indica la crescita della popolazione; indica la trasmissione Tv nel corso del suo svolgimento; indica compagnia; Suffisso che indica malattie; La percentuale di tasse stimate sull imponibile; percentuale su cui si calcola l imposta; percentuale applicata al prestito: tasso d __; La percentuale d imposta; Uno sbarramento per arginare gli spettatori ; Ripetere per gli spettatori ; L insieme degli spettatori ; Richiesta da spettatori entusiasti; Il canale tv di Bake Off; canale statunitense di notiziari; Portato, guidato tubatura, canale ; L Alfonso che ha condotto Kalispera su canale 5; Una carta nefasta del gioco televisivo di qualche anno fa La zingara; La Lilli del giornalismo televisivo ; Sigla del notiziario televisivo ; L Oscar televisivo statunitense; Cerca nelle Definizioni