L imperatore che subentrò a Otone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L imperatore che subentrò a Otone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : VITELLIO

Significato/Curiosita : L imperatore che subentro a otone

Primo imperatore romano dal 27 a.c. al 14 d.c. nel 27 a.c. egli rimise le cariche nelle mani del senato; in cambio ebbe un imperio proconsolare che lo rese...

Significati, vedi vitellio (disambigua). aulo vitellio germanico augusto (in latino: aulus vitellius germanicus augustus; nelle epigrafi: a·vitell·imp·germ·avg;... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 10 agosto 2022

Altre definizioni con imperatore; subentrò; otone; Pio imperatore ; imperatore romano che succedette a Commodo; imperatore romano che succedette a Settimio Severo; Gli succedette lo imperatore Tito; subentrò a Richelieu; Morbido fiocco di cotone ; Tessuto di cotone molto resistente usato per le vele; Tessuto di cotone apprettato; Lavoravano nelle piantagioni di cotone americane; Cerca nelle Definizioni