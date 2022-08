Giri di chiave - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Giri di chiave. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MANDATE

Significato/Curiosita : Giri di chiave

Il disco a 78 giri (al minuto) è stato il primo tipo di disco fonografico, inventato da emile berliner nel 1889. la semplicità di produzione, trasporto...

Il mandato, in diritto, è un istituto giuridico in forza del quale un soggetto detto mandatario assume una obbligazione di compiere uno o più atti giuridici... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 10 agosto 2022

Altre definizioni con giri; chiave; giri ni... ormai adulti; Ambito premio per i giri ni; I giri di parole... per non ferire; La madre dei giri ni; Insieme di pagine collegate tramite parole chiave ; In mezzo alla chiave ; Nazionalità di una chiave avvita bulloni; Giustifica i mezzi per Machiave lli;