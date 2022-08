Il gancio per il rimorchio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il gancio per il rimorchio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TRAINO

Significato/Curiosita : Il gancio per il rimorchio

Retro del rimorchio deve essere infatti apposta una regolare targa che ne certifica l'immatricolazione e riportante la dicitura "rimorchio", accanto ad...

30097 traino – asteroide della fascia principale gancio di traino – strumento meccanico statico... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 10 agosto 2022

