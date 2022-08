Freschi venti estivi del Mediterraneo orientale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Freschi venti estivi del Mediterraneo orientale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ETESII

Significato/Curiosita : Freschi venti estivi del mediterraneo orientale

Pressione estiva del mediterraneo occidentale e quella bassa tipica del mediterraneo orientale. soffia infatti normalmente da giugno a settembre. la denominazione...

Greco significa «(venti) annuali» e corrisponde all'italiano etesi (sing. etesio), a sua volta derivato dal latino etesiae -arum. l'intensità è in generale... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 10 agosto 2022

Altre definizioni con freschi; venti; estivi; mediterraneo; orientale; Formaggi freschi o stagionati; La città toscana la cui Basilica ha affreschi di Piero della Francesca; Cappella __ Padova: affreschi di Mantegna; L altoatesino Castel dai noti affreschi medievali; Dotato di inventi va e di fantasia; Un venti quattresimo di Terra; Simultaneità tra due azioni o eventi ; Si contano per valutare eventi o attrazioni; Sono suggestivi quelli della montagna; Frutti non estivi da consumare cotti; Imponenti e suggestivi ; Pesanti frutti estivi dalla polpa rossastra; Ha vinto l Oscar con il film mediterraneo ; Aggettivo possessivo... mediterraneo lat; Antico aggettivo possessivo... mediterraneo ; In fondo al mediterraneo ; Regione orientale della Libia; Africa orientale Italiana; L isola più orientale delle Cicladi; Un tipico locale di ritrovo orientale ;