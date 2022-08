Fornisce un legno bianco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fornisce un legno bianco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ACERO

Significato/Curiosita : Fornisce un legno bianco

Cellulosa, emicellulosa e lignina. il legno può avere diversi nomi, a seconda dell'uso a cui è destinato: legna se fornisce combustibile legname da lavoro,...

Sciroppo d'acero. tra gli aceri autoctoni più diffusi in italia i più comuni sono l'acero campestre, il napoletano, l'italico, l'acero d'ungheria, l'acero riccio... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 10 agosto 2022

