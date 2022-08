Formaggio a pasta molle della provincia pavese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Formaggio a pasta molle della provincia pavese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ROBIOLA

Significato/Curiosita : Formaggio a pasta molle della provincia pavese

Tradizionale ucraino di pasta ripiena di forma triangolare o a mezza luna, con ripieni a base di patate, carne, formaggio fresco molle o bacche (ciliegie,...

robiola derivi da rubrum per via della colorazione rossastra che assume spesso la crosta di questo formaggio. secondo un'altra versione, la robiola prenderebbe... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 10 agosto 2022

Altre definizioni con formaggio; pasta; molle; della; provincia; pavese; Il Valtellina __, formaggio bovino lombardo; Piccante formaggio campano; I triangolini di mais serviti con formaggio fuso; Un formaggio a pasta molle tipico della Normandia; pasta fatta in casa a base di patate; pasta campana dai bordi arricciati; Torta salata con base di pasta brisée fra; Condimento per pasta e pizza a base di funghi; Si levano dal fuoco con le molle ; Un formaggio a pasta molle tipico della Normandia; È un formaggio molle ; Medicamento molle ; Lo fa il cono della cassa acustica; L emisfero nord della Terra; Il nome della Mamma per amica nella serie tv; L uccello della pace; La provincia dell Irlanda del Nord; La provincia emiliana con la Val Trebbia; La provincia di Assisi e Gubbio; La provincia che ospita le spoglie di Padre Pio; La città del pavese con la stupenda Piazza Ducale; Iniz di pavese ; Un vitigno tipico dell Otrepò pavese ; La corrente letteraria di Moravia, pavese e Vittorini... con un termine meno comune; Cerca nelle Definizioni