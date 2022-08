Focolare che adorna e riscalda ambienti domestici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Focolare che adorna e riscalda ambienti domestici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CAMINETTO

Significato/Curiosita : Focolare che adorna e riscalda ambienti domestici

Il camino, detto anche fuoco o caminetto, è stato praticamente il primo metodo di riscaldamento di un'abitazione. in qualsiasi castello, rocca o abitazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 10 agosto 2022

Si mette davanti al focolare quando è spento; Ferro nel focolare ; Nume del focolare ; Arnesi del focolare ; Sproposito madorna le; adorna il collo del leone; adorna comunemente i cimiteri; Le Ninfe che adorna no la fontana in Piazza dell Esedra a Roma; Impedisce il surriscalda mento del motore dell auto; Quella riscalda ta non è un granché; riscalda i soggiorni delle case d epoca; Grosso dispositivo per il riscalda mento domestico; Membri dell esercito esperti di ambienti montuosi; Struttura che divide ambienti domestici; I suoi esponenti creano installazioni in ambienti naturali; Apparecchi che mantengono a temperatura costante gli ambienti ; Struttura che divide ambienti domestici ; Un rimedio per la salute degli animali domestici ; Produce elettrodomestici il teatro di Sanremo; Piccoli roditori che possono essere domestici ;